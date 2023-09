Tornade à Ondres dans les Landes : des dégâts matériels importants mais pas de blessés

La stupéfaction à Ondres ! Ce vendredi matin, une tornade a traversé une partie de la commune. L'événement s'est produit entre 10h et 11h, dans le sud-ouest de la commune, à cheval sur le quartier Saint Robert et le quartier des Pins d'Ondres. Un phénomène extrêmement brutal et soudain, qui a frappé seulement 2 rues et qui a duré à peine une minute selon les témoins.

Pas de blessés

Heureusement il n'y a pas de blessés à déplorer. Mais les dégâts matériels sont importants : deux maisons ont vu leur toit complètement arraché, une quinzaine de toitures sont abimées, des arbres sont tombés, des véhicules sont endommagés.

La maire d'Ondres, Eva Belin, s'est rendu rapidement sur place : " On ne compte aucune victime et ça tient du miracle quand on voit l'état des maisons. Le pire a été évité de justesse. Des véhicules ont été coupés en deux par des arbres arrachés, mais heureusement il n'y avait personne à l'intérieur. Le toit d'une maison a été arraché et est allé s'écraser sur la véranda de la maison située derrière. C'est vraiment très spectaculaire", raconte-t-elle.

Les toitures de deux maisons ont été complètement arrachées - Eva Belin

Un phénomène soudain et localisé

Eva Belin particulièrement choquée par le caractère soudain et très localisé du phénomène : "ça relève de l'irréel, parce qu'en traversant Ondres, en arrivant par l'autre côté de la commune, tout allait bien. Et puis on arrive dans ces rues-là, et c'est l'apocalypse. C'est très déroutant."

Les pompiers sont intervenus pour bâcher les toits endommagés, et déblayer les rues et des les jardins. Il n'y a pas de relogement nécessaire, les habitants ont pu réintégrer leurs maisons.

Par ailleurs, les pompiers landais signalent un coup de vent similaire ce vendredi sur la commune de Saint-Martin de Seignanx, avec là aussi des dégâts matériels, mais pas de blessés.