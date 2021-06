Un chêne bicentenaire cassé en deux après le passage de la tornade à Montpon-Ménestérol

Cassé en deux, le chêne a vécu deux siècles d'histoire mais il n'a pas résisté à la tornade qui s'est abattue ce jeudi 17 juin sur un hameau de Montpon-Ménestérol. Les rafales de vents ont été extrêmement localisées. Il n'y a pas de blessés mais des dégâts sur les maisons. 25 maisons ont vu des tuiles emportées, deux ont vu leurs toitures gravement endommagées et une famille de quatre personnes a été relogée. Les pompiers de la Dordogne ont passé une partie de la soirée sur place pour bâcher les toits.

Florent Tery et sa famille se sont installés ici il y a cinq ans. © Radio France - Harry Sagot

"En 30 secondes, ce chêne de 200 ans s'est couché"

Ce chêne centenaire, il était planté dans le jardin d'Agathe et Florent Tery, il était un peu "l'ancêtre de la maison" et "le poumon du jardin" explique Florent. Le couple y était très attaché depuis leur installation avec leur famille il y a cinq ans. Ce vendredi matin, Agathe et Florent ont fait le tour des dégâts, encore sous le choc : "En l'espace de 10 à 20 secondes, tout a été emporté. Les tuiles s'envolaient, la véranda s'est soulevée. Ca volait partout, c'était la panique, on a eu une grosse frayeur" témoigne le couple sur France Bleu Périgord.

Un expert était sur place ce vendredi matin, Guillaume Vergnole explique pourquoi les dégâts sont aussi localisés : "c'est le propre d'une tornade, elle ravage tout sur un couloir de 40, 50 ou 60 mètres, il n'y a rien à faire".