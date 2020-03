Toujours du soleil en Provence ce vendredi

La météo du vendredi 20 mars

Le soleil brille toute la journée en Provence. Tout au plus, quelques nuages s'inviteront dans le Var et en fin d'après-midi dans le Val de Durance. De rares averses sont envisagées dans le Haut-Var et dans l'est des Alpes-de-Haute-Provence entre Digne et la frontière italienne. Vent faible.

Les températures

A Marseille : 8 pour les minimales, 19 pour les maximales

A Aix-en-Provence : 7 pour les minimales, 19 pour les maximales

A Toulon : 9 pour les minimales, 18 pour les maximales

Dans les Bouches-du-Rhône : de 3 à 7 pour les minimales, de 18 à 20 pour les maximales.

Dans le Var : de 3 à 10 pour les minimales, de 13 (Haut-Var) à 18 pour les maximales.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence : de -3 (Ubaye) à 4 pour les minimales, de 15 à 18 pour les maximales.

La fin de la semaine

Samedi : soleil le matin, un peu plus nuageux et variable l'après-midi.

Dimanche : en Provence, soleil malgré quelques nuages, averses possibles l'après-midi dans le Val de Durance et le Haut-Var. Dans les Alpes, grisaille toute la journée avec aussi de petites averses.

Confinement et beau temps

Malheureusement, nous ne pouvons pas vraiment profiter du soleil et de ce temps printanier. Impossible de se promener : les parcs urbains comme les parcs naturels ou espaces boisés sont interdits d'accès car trop loin de nos domiciles. Seule solution : se ressourcer dans son jardin ou sur sa terrasse si on a la chance d'en avoir, ou faire le tour du pâté de maisons muni de son attestation.