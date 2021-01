Toulouse : les coulisses du dispositif de viabilité hivernale en Haute-Garonne

Malgré un automne très agréable, le mois de novembre marque comme chaque année le début de la saison hivernale pour le secteur autoroutier. C'est là que la mobilisation de l’ensemble des équipes et matériels nécessaires, dans la perspective de la « viabilité hivernale ». Un dispositif activé en cas d’alerte météorologique, telle que des chutes de neige ou du verglas. Dans le centre d'exploitation Vinci Autouroutes de Toulouse, on se tient prêt à agir pour faciliter vos trajets, surtout en ce moment avec les températures négatives.

L'atout principal : les alertes météorologiques

Si les patrouilleurs et ouvriers autoroutiers peuvent rapidement intervenir sur le réseau routier, c'est notamment grâce à un outil météorologique sophistiqué. Dans le PC Sécurité de Toulouse, on retrouve 126 caméras vidéo qui permettent de scruter les autoroutes et les périphériques.

Avec l'analyse des 11 stations météos, les opérateurs du PC Sécurité de Toulouse anticipent et alertent en temps réel. Stéphane Mora, responsable du PC Sécurité : "C'est notre atout qui nous permet de diffuser un message sur nos 44 panneaux d'affichages. On travaille avec Météo France pour limiter l’impact de la neige sur les conditions de circulation et envoyer nos patrouilleurs et ouvriers directement sur place".

Le dispositif pour le district Midi-Toulousain en chiffres

Le centre d'exploitation Vinci Autouroutes de Toulouse est chargé de 64 km d'autoroute avec un point d'appui à Muret. L'autre centre est basé à Villefranche de Lauragais avec un point d'appui à Mazères. Il couvre 80 km d'autoroute pour un total de 144 km sur l'ensemble du district (A62,A61, Périphérique Est de Toulouse, A68, A64).

Au niveau matériel, le centre d'exploitation toulousain bénéficie d'onze camions de déneigement équipés d’une saleuse (300 tonnes de sels) et d’une lame de déneigement. Des entreprises extérieures à Vinci peuvent prêter main forte en cas d'intempéries. "La lame de déneigement n'a pas encore été utilisée ni sur le périphérique, ni sur l'autoroute cette année. C'est en plaine, comme par exemple à Bagnères-de-Luchon qu'elle est utilisée. Sa dernière mise en oeuvre remonte à plus de six ans" se souvient Franck Bruno, ouvrier depuis 13 ans à Vinci Autoroutes.

Avec ce camion équipé d'une lame, Franck peut briser la glace et déneiger. © Radio France - Louis Fontaine

La période hivernale mobilise 70 collaborateurs (patrouilleurs et ouvriers autoroutiers qui interviennent sur le réseau, mécaniciens pour l’entretien du matériel, responsables d’astreinte assurant la coordination du dispositif, opérateurs du PC Sécurité de Toulouse). Ils se relaient sur site 24h/24 et 7j/7.