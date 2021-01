Touraine : 2020 année la plus chaude de l'histoire, selon Météo France Tours

Le bilan annuel est le même en Touraine que dans l'ensemble de la France : 2020 aura été l'année la plus chaude depuis le début des relevés de Météo France à Tours. Elle a aussi été une des plus ensoleillées.

Si on fait la moyenne des températures relevées par Météo France Tours durant chaque jour et chaque nuit de 2020, on constate qu'elles ont été largement au-dessus des normales attendues : en moyenne, il a fait l'an dernier 13,7 degrés à Tours. C'est 1,9 degrés au-dessus de la normale. Le précédent record, datant de 2018, est battu de trois dizièmes de degrés. A l'exception de juin et octobre, tous les mois ont été plus chauds que la normale. En février et avril, il a même fait presque quatre degrés de plus que la température attendue, c'est énorme.

Le chef du centre Météo France de Tours, Pierre Bonnin, précise que "l'environnement et l'atmosphère se réchauffent, il n'y a plus guère de doute là-dessus. Les sept années les plus chaudes se situent toutes dans la décennie 2011-2020".

Beaucoup de soleil

2020 a aussi été la sixième année la plus ensoleillée avec près de 2 100 heures de soleil : 260 de plus que la normale. C'est toujours bon pour le moral, d'autant que les mois du premier confinement ont été parmi ceux où le soleil a été particulièrement présent.

Une pluviométrie annuelle normale, malgré la sécheresse estivale

A retenir, enfin : la pluviométrie, avec un cumul annuel de pluie tout à fait normal malgré un été particulièrement sec. Il est tombé 75 millimètres de pluie entre le 20 juin et le 20 septembre alors qu'on pouvait en espérer deux fois plus.