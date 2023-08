Touraine : un été 2023 encore une fois plus chaud que les normales de saison, malgré la pluie de juillet

C'est le mois de juin qui a été le plus chaud de cet été 2023 en Touraine, avec 3,6 degrés de plus que d'habitude. Le mois de juillet a été le plus pluvieux.

Alors que certains d'entre nous qualifieraient cet été tourangeau de franchement pourri, ce n'est pas l'analyse qu'en fait l'association Météo Centre. Pour elle, au contraire, ces trois derniers mois en Touraine ont encore une fois été plus chauds que la normale.

Juin a été le mois le plus chaud

On le doit en grande partie au mois de juin, le mois le plus chaud de cet été, avec une température moyenne de 21,6 degrés en Touraine, soit 3,6 degrés de plus que les normales des trente dernières années. Un écart "hyper important", "énorme" dit même l'association Météo Centre. Contrairement à notre ressenti, juillet et août restent, eux aussi, un tout petit peu au-dessus de ces normales. Ce qui fait que dans l'ensemble, sur les trois derniers mois, il a fait 1,5 degré plus chaud que d'habitude dans le département.

Juillet a été le plus pluvieux

En ce qui concerne la pluie, et là ce n'est pas une surprise, juillet a décidément été bien humide, 20% de pluie de plus que d'habitude, mais comme il en a manqué quasiment la moitié en juin, le bilan de l'été reste négatif en Indre-et-Loire, avec un déficit de pluie de 11%. Météo Centre résume, cet été a donc "limité la casse" pour la sécheresse de surface.