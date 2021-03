Indre-et-Loire: des records de températures battus au mois de mars

Dans les rues de Tours, ces derniers jours, les passants ont abandonné les pulls et manteaux pour des tee-shirts et lunettes de soleil. Le mercure a bondi au point de battre, ce mercredi, le record de température selon Météo France.

"On est sur un épisode très doux et chaud ces derniers jours", assure Pierre Bonnin, le chef du centre Météo France de Tours. "Des températures qui ne sont pas du tout conforme à un mois de mars, mais plutôt à un mois de juillet. A Tours, par exemple, le record était de 23,7 degrés, le 30 mars 2017. Il a été battu puisque ce mercredi, à 17 heures, on a 25,3 degrés. C'est un degré et demi de plus, c'est très important," précise le météorologue.

Des records battus dans les autres villes du département

Dans les autres villes du département, les records ont été battus également ce mercredi avec 26 degrés à Amboise. L'ancien record datait de 2005 avec 24 degrés, le 20 mars 2005. La ville de Ligré, elle, a atteint ce mardi 30 mars, les 25 degrés. En 2017, le mercure avait réussi à monter jusqu'à 24,2 degrés.

Une chute d'au moins dix degrés

Mais cette parenthèse estivale devrait prendre fin dès ce vendredi assure Météo France. On pourrait d'ailleurs perdre une dizaine de degrés ce week-end pour atteindre les 15-16 degrés. Un retour aux normales de saison avant une chute significative en milieu de semaine prochaine avec des maximales, qui toujours selon Météo France, auront du mal à dépasser les 10 degrés.