Tous les départements de l'ex-Midi-Pyrénées en vigilance orange canicule

23 départements, majoritairement à l'ouest de la France, sont placés en vigilance orange canicule depuis 16 heures ce mercredi, indique Météo France qui précise que ces départements font face à un "épisode caniculaire précoce et marqué".

A 15 heures, les températures étaient comprises entre 30 et 35 degrés. "Les conditions chaudes et sèches vont perdurer jusqu'à samedi matin au moins sur les départements placés en vigilance orange canicule" précise Météo France. Le mercure pourrait atteindre entre 38 et 40°C vendredi, voire plus de 40°C localement.

