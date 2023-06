Toute la Lorraine en vigilance orange aux orages

Les orages s'apprêtent à toucher la Lorraine, ce lundi. Les départements de la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la Meuse sont concernés par une vigilance orange de Météo France entre 16h et minuit. Les prévisionnistes expliquent qu'il faut s'attendre à de "nouveaux orages avec un caractère plus violent cet après-midi sur un axe allant du Poitou-Charentes à la Champagne puis gagnant la Lorraine en soirée".

ⓘ Publicité

Des rafales de vent à 100km/h

Météo France évoque un "risque de phénomènes violents, notamment de forts cumuls de pluie en peu de temps, de chute de grêle, associés à une forte activité électrique, voire de fortes rafales de vent pouvant localement dépasser les 100 km/h".

On attend jusqu'à 30 à 40 mm de pluie en peu de temps, et même très localement 50 mm en moins d'une heure.