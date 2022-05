Trans-la-Forêt : après les violents orages, l'état de catastrophe naturelle est demandé

Une partie de la toiture de la mairie de Trans-la-Forêt a été touchée par les orages et bâchée lundi matin

Tout le nord-est de l'Ille-et-Vilaine a été touché par les violents orages de ce dimanche 15 mai vers 17h30. Plus particulièrement Trans-la-Forêt. Des grêlons de taille très impressionnante se sont abattus sur la commune. Au moins 30% des maisons ont été touchées. "Nous avons fait appel à de nombreux couvreurs ce lundi matin parce qu'il y a beaucoup de toitures qui sont véritablement criblés de ces grêlons", explique Adolphe Benoit, adjointe au maire de Trans-la-Forêt, "les entreprises de couverture sont là pour bâcher beaucoup de toitures. Quand vous voyez les couvertures de loin, vous n'avez pas l'impression qu'il y ait eu des dégâts aussi importants. Mais dès que vous êtes à proximité, vous voyez vraiment les trous les toitures". La mairie et les ateliers municipaux sont également impactés.

Il y a beaucoup de vélux cassés et la plupart des vérandas du bourg sont abîmées aussi, voire cassées. - Adolphe Benoit, adjoint au maire de Trans-la-Forêt

Des grêlons très impressionnants se sont abattus dimanche 15 mai sur Trans-la-Forêt - DR

Emotion

Les habitants ont été nombreux à interroger la mairie toute la journée. Ils ont bien sûr pris des photos et contacté leurs compagnies d'assurance. Mais l'émotion est vive encore dans la commune, "les plus anciens du bourg disent qu'on n'a jamais connu ça". Trans-la-Forêt, et Pleine-Fougères, également très touché par les orages, ont engagé auprès de la préfecture une démarche de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

