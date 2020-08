Très fortes chaleurs ce mardi encore en Normandie avant l'arrivée des orages

Il a fait 31° ce mardi à Caen et jusqu'à 36° à Lisieux

Cinquième journée consécutive de fortes chaleurs ce mardi en Normandie. Alors qu'on pouvait s'attendre à une légère baisse des températures, le mercure est encore monté très haut dans le thermomètre . Il a fait 36° à Lisieux (Calvados) Argentan et Alençon (Orne), 35° à Saint Hilaire -du-Harcouêt (Manche) 34°à Vire et 31° à Caen. En fait , les orages attendus sur la région aujourd'hui ont pris un peu de retard et les rares averses tombées à la mi-journée n'ont pas permis de rafraichir l'atmosphère.

L'arrivée des orages

Les orages vont tout de même finir par arriver mais plutôt en soirée. Ils vont d'abord frapper le sud de l'Orne ( en vigilance jaune) puis le département du Calvados. La Manche pourrait, selon Météo-France, être épargnée par cet épisode orageux.

Fin de la canicule jeudi

La journée de mercredi pourrait être encore chaude mais perturbée. Des pluies orageuses sont attendues . Il faudra attendre jeudi pour que cesse la canicule. Météo-France prévoit ce jour-là "un changement de masse d'air" qui devrait marquer la fin de la période de chaleur que nous venons de vivre. Sans records mais avec des températures qui ont frôlé les 40° vendredi dernier.