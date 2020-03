Trop doux mais très pluvieux, l'hiver n'a pas eu que des défauts en Limousin

La neige s'est invitée en Limousin pour les premiers jours du printemps, alors que l'on n'a quasiment pas vu l'ombre d'un flocon tout au long de l'hiver. Il faut dire que le bilan de cette saison hivernale en Limousin confirme le ressenti : c'est l'hiver le plus doux jamais enregistré.

Les flocons et la petite pellicule de neige auront surpris tout le monde, en ce début de semaine, en Limousin. Voilà qui marque les premiers jours du printemps, alors qu'on n'a quasiment pas vu un flocon de tout l'hiver. Et pour cause : à l'heure de tirer le bilan de cette saison hivernale dans notre région, Météo France confirme qu'il a fait une douceur exceptionnelle pendant les mois d'hiver.

L'hiver 2019-2020 a battu un record de douceur

En fait, c'est même un hiver record, pour sa douceur. Il a fait 7 °C en moyenne en Limousin alors que la température d'un hiver normal est de 4 °C dans notre région.

Mais au-delà des températures moyennes, il y a aussi eu des pics de température hors normes au mois de février : jusqu'à 18-19 °C en Haute-Vienne et en Creuse, et même 21 °C à Brive lors d'une vague de douceur qui a touché toute la France. Difficile de voir apparaître un flocon de neige dans ces conditions...

Un hiver très arrosé, la fin de la sécheresse

Heureusement, l'hiver n'a pas eu que des défauts cette année en Limousin. Trop doux, certes, mais aussi très pluvieux, et cela a fait un bien fou. Les mois de décembre surtout (avec 60 % de précipitations de plus que la moyenne) et de février ont été particulièrement arrosés. Ce qui a, au moins, permis d'effacer une sécheresse catastrophique pour nos territoires.