Tulle demande l'état de catastrophe naturelle suite au violent orage de lundi 22 mai

Un supermarché Lidl envahi par les eaux et des maisons inondée****s, c'est le souvenir que certains Corréziens garderont du lundi 22 mai, lorsqu' un violent orage s'est abattu sur le secteur de Tulle , provoquant aussi la fermeture de la RD1089, suite à un éboulement sur cette route entre Tulle et Brive. Face à l'ampleur des dégâts, la ville de Tulle a décidé de se tourner vers l'État pour demander une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Pour appuyer cette demande auprès de l'État, la municipalité s'adresse à tous les particuliers et les professionnels qui ont subi des dégâts. Elle les invite à déposer leurs dossiers en mairie, en précisant la nature des dommages et en joignant des photos et des devis éventuels de réparation. La date limite est fixée au mardi 6 juin. Le tout sera ensuite examiné par une commission interministérielle.