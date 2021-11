Un air d'été indien pour le 11 novembre en Bretagne

Après les célébrations du 11 novembre au monument aux morts de Bénodet, près de Quimper, les habitants ont retrouvé les touristes sur le chemin côtier. Entre les cyclistes et les coureurs, les familles profitent de ce jour férié qui sent les vacances.

Faire le pont, ou non ?

Elisabeth et Ludovic sont restaurateurs à Bordeaux. Ils ont l'habitude de travailler en décalé, pendant les week-ends et les vacances. Alors pour ces quatre jours, ils ont décidé de remonter voir leur famille avec leur fils de 5 ans, et tant pis pour la journée d'école du vendredi.

"Dans une petite heure, on ouvre la bouteille de muscadet, puis c'est les huîtres et les langoustines... on va être bien" programme Ludovic avec un grand sourire.

Du côté de la plage, Julie ramasse des coquillages avec sa grand-mère. Elle sait que demain, elle va retourner à l'école même si elle n'a "pas beaucoup envie".

Plage de Bénodet. © Radio France

Plage, balades et coquillages

Le seul restaurant ouvert commence à manquer de places pour accueillir le public. Il reste toujours le verre en terrasse, même si c'est encore un peu tôt.

Julie, 23 ans, et Théo, 25 ans, profitent de leur journée de pause avant de commencer un travail de saisonnier dans le maraîchage. Julie vient des Antilles, et découvre la Bretagne pour la première fois : "On adore, c'est magnifique ! L'air sens bon, il y a de l'espace...".

Ils ont fait des dessins dans le sable. Décidément, il est dur de croire que c'est l'automne.