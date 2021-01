Un an après, la facture exorbitante de la tempête Gloria dans les Pyrénées-Orientales

Combien coûte une tempête ? Un an après le passage de Gloria, France Bleu Roussillon a tenté de chiffrer le montant des dégâts dans les Pyrénées-Orientales. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la facture est particulièrement salée : plus de 40 millions d'euros !

Routes dévastées, cultures inondées, équipements publics endommagés : la tempête Gloria s'est acharnée pendant trois jours sur les Pyrénées-Orientales en janvier 2020. Et si les dégâts n'ont pas semblé particulièrement spectaculaires sur le coup, ils sont en revanche très nombreux. A mesure que les déclarations de sinistre et les demandes de subventions remontent du terrain, la facture ne cesse de s'envoler pour dépasser aujourd'hui 40 millions d'euros. Rapporté à la population du département, cela représente une centaine d'euros par habitant...

12 millions pour la seule Nationale 116

Cela restera comme l'image la plus emblématique des dégâts : quelques jours après la tempête, la chaussée de Nationale 116 s'était gondolée comme une vulgaire feuille de carton, suite à un mouvement de terrain au dessus de Fontpédrouse. Résultat : plus de 100 jours de fermeture et 4,6 millions d'euros de travaux pour stabiliser la montagne et refaire la chaussée. Depuis, le pan de montagne est placé sous haute-surveillance grâce à de nombreux capteurs, et des études géologiques seront menées dans les prochains mois.

Ce que l'on sait moins, c'est que la crue de la Têt a creusé le lit de la rivière en fragilisant les fondations de la Nationale 116 à plusieurs endroits. Des travaux d'urgence très couteux (4,8 millions) ont donc du être menés ces derniers mois par la DIRSO (Direction des routes du Sud-Ouest) Les réparations doivent se poursuivre en 2021, notamment au niveau du seuil de Millas.

Un réseau routier gravement endommagé

Eboulements, glissements de terrain, ravinements : les pluies diluviennes ont engendré d'importants dégâts sur les infrastructures routières, notamment dans l'arrière-pays. Certaines fondations de ponts ont été déchaussées. Sur le réseau départemental, les réparations se chiffrent à 3,94 millions d'euros, à quoi il faut rajouter 240.000 euros pour les déblaiements et les nettoyages dans les jours qui ont suivi la tempête.

Selon le Conseil Départemental, 85% des réparations ont été réalisées. En ce début d'année 2021, il reste à réaliser des opérations complexes de stabilisation de falaise et de talus, ainsi que des travaux de renforcement des ponts. L'ensemble des réparations sera achevé au printemps 2021.

Sur le réseau communal, les travaux devaient en revanche prendre encore plusieurs années. La facture dépasse les 7 millions d'euros. De nombreuses communes sont dans l'incapacité de faire face aux dépenses, qui représentent parfois la totalité de leur budget annuel. Les réparations seront réalisées en fonction des subventions. Parmi les communes les plus touchées :

Prades - 1 655 193 euros de dégâts sur la voie communale

Sorède - 585 000 euros

Saint-Laurent-de-Cerdans - 523 324 euros

Prats-de-Mollo - 473 590 euros

Los Masos - 415 476 euros

Amélie-les-Bains - 288 214 euros

La Bastide - 261 576 euros

Indispensables aux pompiers, les pistes DFCI (voies de défense des forêts contre les incendies) ont nécessité 1,4 millions d'euros de réparation. En plus des routes, plus de 40 communes doivent mener d'importants travaux de réparation sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement (1,2 millions d'euros)

9 millions de perte pour les agriculteurs

Choux, navets, artichauds; salades, poireaux... plus de 100 hectares de cultures se sont retrouvés sous les eaux, notamment en Salanque. 35 agriculteurs ont perdu leur récolte, pour un montant de 2,2 millions d'euros.

Mais selon la Chambre d'agriculture, les installations aussi ont souffert. Plus d'une centaine de canaux d'irrigation ont été endommagés (4 millions de dégâts). Et 114 agriculteurs ont vu leur exploitation touchée par des ravinements, et des mouvement de terrain (3 millions d'euros).

Littoral, plages et rivières : une facture salée

Après le passage de la tempête Gloria, les promeneurs ont découvert avec stupeur les plages et les bords de rivière transformées en décharge. Les rivières en crue ont charrié des milliers de tonnes de bois, de troncs d'arbre et de déchets. Le seul nettoyage du lit de la Têt a nécessité une enveloppe de 900.000 euros. Et maintenant, il va falloir aussi restaurer les digues et le lit du cours d'eau...

Sur les plages, les opérations de nettoyage s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros. A titre d'exemple, la seule plage du Bocal du Tech (Elne) a nécessité 158.635 euros.

Sur le littoral catalan, le montant des dégâts avoisine les 2 millions d'euros. Sur le port de Port-Vendres, par exemple, le fort coup de mer et les vents violents ont endommagé la digue de protection et la toiture de la criée (246.000 euros). Selon le Conseil départemental, les travaux de réparations de la digue sont en cours d'achèvement.

Qui paye ?

L'ampleur des dégâts est telle qu'il est impossible d'en faire une liste exhaustive. 78 communes des Pyrénées-Orientales ont été classées en état de catastrophe naturelle, ce qui a ouvert la voie aux indemnisations pour les particuliers et les entreprises sinistrées. 182 communes ont été retenues en calamités agricoles.

Pour venir en aide aux collectivités sinistrées, l'Etat a déjà mobilisé 6,1 millions d'euros. Le Département a voté dès le mois de février un fonds d'urgence de 4 millions, presque entièrement dépensé à ce jour. L'agence de l'eau et le conseil régional ont également mobilisé d'importantes enveloppes. Au final, c'est plus de 12 millions d'euros de fonds publics qui ont déjà été attribués aux collectivités pour les aider à réparer leurs dégâts. Mais la facture risque encore de s'envoler : dans de nombreuses communes, certains travaux n'ont pas encore été réalisés, faute de trésorerie.