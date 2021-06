Un arbre se couche sur les câbles d'un pont dans le Lot

Le vent a soufflé fort en Occitanie dimanche. Dans le Lot, à Castelfranc, au nord-ouest de Cahors, un peuplier est tombé sur un pont, se couchant sur ses câbles, fléchis. L'ouvrage a été fermé à la circulation, on ignore si les dommages sur la structure sont importants.

Le peuplier s'est couché sur les câbles du pont, on ignore les dégâts.

Un peuplier s’est couché sur les câbles du pont suspendu au dessus du Lot de Castelfranc, entre Puy l'Evêque et Luzech (Lot). Cela a nécessité la fermeture du pont, une déviation est mise en place par le Département via le village voisin d'Anglars-Juillac.

Certaines parties de l’arbre se trouvent en porte-à-faux au-dessus de la route, risquant de se casser et de tomber. Et les câbles de l’ouvrage ont fléchi sous le choc et le poids du peuplier. Impossible pour l'instant de savoir si les câbles sont endommagés.

Une entreprise spécialisée va intervenir afin de déposer sans danger la partie de l’arbre en appui sur le pont. Ensuite, une inspection détaillée des câbles du pont devra être effectuée afin d’évaluer les dégâts occasionnés. La déviation restera donc en place encore quelques jours.

C'est un pont métallique suspendu qui s'est écroulé en novembre 2019 en Haute-Garonne, sur la commune de Mirepoix-sur-Tarn, faisant deux morts. Cet été, le tablier écroulé et le poids-lourd qui avait causé le drame vont être remontés.