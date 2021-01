Un arbre sème la pagaille sur l'autoroute A33 près de Nancy

Le trafic est très perturbé ce jeudi matin sur le réseau autoroutier autour de Nancy. C'est la conséquence des vents fort qui soufflent sur l'agglomération. Un arbre est tombé sur l'une des voies de l'autoroute A33 à hauteur de Villers-Clairlieu. On comptait, à 8h20, plus de 8 kilomètres de ralentissements : 6 km de bouchons depuis Gondreville sur l'A31 en venant de Toul, 3 km depuis Maxéville jusqu'à Laxou et sur l'ensemble de l'A33 entre Laxou et Brabois. Un bouchon de curiosité s'est formé en face depuis Fléville-devant-Nancy.

Les secours sont sur place.