Un camp de scouts inondé : un viticulteur marnais met les enfants à l'abri dans son centre de pressurage

Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la région depuis quelques jours n'ont pas épargné le secteur de Bouilly, à l'ouest de Reims. Lieu choisi par une quarantaine de scouts venus de Metz pour un camp d'été. Un terrain prêté par un viticulteur marnais, un joli terrain avec un cours d'eau qui passe tout près. Sauf qu'avec la pluie, le terrain s'est transformé en piscine précise nos confrères de l' Union de Reims. La quarantaine d'adolescents et leurs accompagnateurs ont trouvé un nouvel abri, le centre de pressurage du viticulteur à Pargny-lès-Reims. Le viticulteur, bon samaritain et modeste, ne souhaite pas en dire davantage.

Heureusement les enfants n'ont pas eu le temps de paniquer

Les enfants, une quarantaine, n'ont pas eu peur. "Ils n'ont pas eu le temps de paniquer" nous a dit la chef encadrante Célia Gozillon. "Maintenant, ils en rigolent". Le pressoir a été transformé en dortoir. Le viticulteur a mis à leur disposition des couvertures et les équipements habituellement destinés aux vendangeurs. Le camp d'été s'est transformé en camp de jeux de société, "les 16-18 ans, les plus grands, aident beaucoup les plus jeunes. Il faut bien les occuper" précise Célia Gozillon.