Un coup de chaud sur l'Alsace à la mi-septembre, ça risque de devenir une habitude

Il fait entre 30 et 33 degrés ces jours-ci en Alsace, c'est 10 à 13 degrés au-dessus des normales de saison. Ce genre d'épisodes de chaleur tardifs est de plus en plus fréquent dans la région.

Depuis le début des relevés météorologiques en 1924, c'est la quatrième vague de chaleur de ce type, où l'on dépasse les 30 degrés plus de quatre jours consécutifs à la mi-septembre. Il fait anormalement chaud pour la période, les températures sont supérieures de 10 à 13 degrés aux normales de saison.

"Un anticyclone est bloqué sur l'Europe depuis 15 jours déjà et va rester encore une bonne semaine, analyse Christophe Mertz, météorologue chez Atmo-Risk. Des hautes pressions nous protègent des perturbations et nous ramènent de l'air chaud en provenance de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord".

On pourrait flirter avec les 33 degrés ce mardi 15 septembre à Colmar, mais on ne devrait toutefois pas battre le record absolu pour la mi-septembre, qui est de 33,4 degrés à Strasbourg- Entzheim le 13 septembre 1947.

De plus en plus souvent 30 degrés en septembre

D'habitude, les vagues de canicule sont concentrées en Alsace sur les mois de juillet et d'août. Mais dans le contexte du changement climatique, ces épisodes de chaleur tardifs en septembre (mais aussi précoces en juin), sont de plus en plus fréquents, surtout depuis 2018. "Ces épisodes deviennent de plus en plus intenses et remarquables pour la saison, poursuit Christophe Mertz. La date habituelle des derniers 30 degrés en Alsace se situe plutôt fin août. Donc les dépasser quinze jours plus tard, ça reste un événement assez exceptionnel. La tendance est claire sur les trois, quatre dernières années. On constate des chaleurs de plus en plus intenses tardivement dans la saison, qui peuvent même se prolonger maintenant jusqu'à octobre. C'est une empreinte assez évidente du changement climatique".

Du soleil à gogo

En 2020, on battra aussi des records d'ensoleillement en Alsace. Au 13 septembre, on en est déjà à 1.810 heures d'ensoleillement et on devrait atteindre les 2.000 heures en fin d'année, alors que la moyenne annuelle est de 1.692 heures (moyenne calculée sur les quarante dernières années).