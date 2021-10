Des vents violents attendus ce samedi en Bretagne

Les rafales seront plus fortes que celles du début de semaine, avec entre 90 à 120 km/h selon Météo Bretagne. Ce gros coup de vent, prévu samedi 2 octobre, concerne aussi l'intérieur des terres, avec un risque de chutes d'arbres.

La pluie a fait son retour ce vendredi en Bretagne et les conditions météorologiques ne vont pas s'améliorer ce week-end. Un coup de vent est attendu samedi 2 octobre dans la région selon Météo Bretagne, avec des rafales "supérieures à ce que nous avons connu il y a quelques jours". La dépression se concentre sur les côtes bretonnes, notamment dans le sud-ouest de la région. Le vent devrait souffler jusqu'à 120 km/h sur les caps exposés du Finistère et du Morbihan ainsi que sur les îles.

L'intérieur des terres ne sera pas épargné, avec des pointes régulières entre 80 et 90 km/h. Météo Bretagne prévoit des rafales de 100 km/h sur les hauteurs du Finistère et dans l'intérieur du Morbihan, et alerte sur les risques de chutes d'arbres dans ces zones qui n'ont pas été concernées par le premier épisode de vents violents. "Les arbres encore lourds avec du feuillage pourront être fragilisés", écrit le site de prévisions météos dans son bulletin. Il est donc conseillé de ranger tout objet exposé aux vents devant sa maison, sur son balcon ou dans son jardin. Les rafales se calmeront dans la soirée de samedi mais la pluie durera jusqu'à la fin de la semaine suivante.