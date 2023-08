Un coup de vent attendu sur la Bretagne mercredi, des perturbations

Alors que ce mardi, les Bretons vont passer un 1er août sous un ciel de traîne, un coup de vent est attendu ce mercredi sur la région, et même selon Infoclimat, un "sacré coup de vent"! Il sera lié "à une dépression bien creuse (980-985 hPa) qui circulera entre l’Irlande et le sud de l’Angleterre", selon Météo Bretagne.

Du vent jusqu'à 100 km/h et des fortes pluies

Le vent va se renforcer, avec des rafales d'ouest/sud-ouest de 70-80 km/h, davantage sur les côtes de la mer d'Iroise, les îles, la Côte de granit rose, jusqu'à 90-100 km/h selon les météorologues bretons. Météo Consult évoque un épisode "très inhabituel en plein cœur de l'été" et parle aussi de pluies "significatives", ce que confirme l'observatoire Keraunos : "Semaine copieusement arrosée dans le nord, notamment des côtes de la Manche aux frontières du nord-est et Vosges/Jura/Morvan, nord des Alpes. Les cumuls habituellement relevés en un mois d'août pourraient être atteints ou dépassés durant la semaine sur ces zones."

Météo Bretagne met en garde les campings, alors qu'en cette période les arbres feuillus ont une forte prise au vent. Des colonies de vacances en camping sur la côte nord ont d'ores et déjà été annulées.

Attention aussi sur l'eau, où "une mer forte à grosse concernera le littoral d’Iroise et l’entrée de Manche", avec selon Météo Consult, "des vagues de près de 8 mètres prévues sur l'ouest de la Manche, et de 1 à 4 m ailleurs." Le site ajoute que "dans un contexte de grandes marées, de nombreuses plages devraient hisser le drapeau rouge en raison des vagues".

Bateaux annulés vers les îles

Les liaisons vers les îles s'annoncent perturbées. La marie de l'île de Sein, prévient qu'il ne devrait y avoir ce mercredi qu'une "rotation unique" de l'Enez Sun: départ d'Audierne à 9h30 vers Sein, départ 11h30 Sein vers Audierne.

Plusieurs rotations entre Camaret, Brest, Ouessant et Molène sont annulées durant la journée du 2 août , selon les prévisions de la compagnie Penn Ar Bed.

Les rotations vers les îles du Morbihan seront aussi perturbées. La Compagnie océane annonce l'annulation de tous les départs entre Quiberon et Sauzon, et de l'annulation de la liaison de la mi-journée entre Lorient et Groix. Trois départs de la navette Kerdonis (Quiberon-Houat-Hoëdic) sont annulés, avec des risques de perturbations aussi sur les départs du Melvan.

Les coefficients de marée sont ce mercredi de 93 et 98 avant des coefficients supérieurs à 100 de jeudi à samedi.