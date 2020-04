Un début avril très chaud et très sec en Bretagne

Plus de 4 degrés de plus sur la première quinzaine d'avril en Bretagne ! C'est ce que montre Météo Bretagne ce jeudi matin. Les températures culminent jusqu'à 23° à Rennes, 22° à Redon, 21° à Lamballe... Alors que les minimales sont déjà de 14° à Vannes, Groix et Rennes. Il y a même eu un record de chaleur à Brest : 25° le 10 avril, cette température n'avait jamais été atteinte si tôt dans l'année d'après Météo France.

Du chaud, depuis 15 jours, et sans pluie ou presque. Entre un et dix millimètres de précipitations relevés dans les pluviomètres de Météo Bretagne, contre 60 à 70 normalement ! Et la palme pour Rennes : 1 mm, 4 pour Quimper, 6 pour Brest et Pontivy. Les grandes eaux pour St Brieuc : 7 mm !