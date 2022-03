Un début de printemps sec pour les jardiniers amateurs d'Heillecourt près de Nancy

La vie reprend dans les jardins familiaux d'Heillecourt avec le début du printemps. C'est le début des semis d'oignons par exemple, il faudra encore attendre les le mois de mai et les saints de glace du 11 au 13 mai pour installer au jardin les plantes estivales. Un début de printemps déjà marqué par la sécheresse et une faible pluviométrie depuis l'automne dernier. Selon Météo France, le cumul de pluie depuis septembre est plus faible que la moyenne en Lorraine, inférieur de 25 à 50% par rapport à la moyenne dans notre région. Alors les jardiniers s'adaptent.

Un déficit d'eau en Lorraine pour le début du printemps : reportage aux jardins familiaux d'Heillecourt Copier

A l'ombre d'un cabanon, les plus anciens poussent la chansonnette : pas besoin de se précipiter sur le potager pour Camille : "pour l'instant, on a le temps, en principe, ce n'est jamais avant le mois d'avril parce que la terre n'est pas assez chaude". Peut-être mais elle est déjà sèche comme le constate Stéphane, le fils de Camille, en train de semer des oignons sur sa parcelle : "en profondeur, c'est encore un peu humide mais en surface, c'est sec. Il va falloir qu'il pleuve".

On a eu trop d'eau l'année dernière"

Ici, il y a des pompes et des fontaines pour alimenter les jardins en eau, avec des restrictions bien souvent l'été. Certains ont leur truc pour économiser l'eau comme mettre de la paille au sol, c'est l'astuce de David : "on va voir ce que ça dit mais quand on retourne finalement, on voit que c'est super humide. C'est cool, je pense que ça marche". Yamina, elle aussi, surveille la météo, pas forcément mécontente du manque d'eau : "on a eu trop d'eau l'année dernière, les tomates étaient foutues. Il faut un juste milieu. Quand il n'y en n'a pas assez, on peut réguler mais quand il y en a trop, c'est foutu".

La pluie devrait faire son retour cette semaine pour permettre de faire lever les cultures.