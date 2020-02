Un deuxième dimanche de tempête dans les Hauts-de-France

Après la tempête Ciara le weekend du 8 février, voilà la tempête Dennis qui arrive dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février. Elle devrait être plus brève, et un peu moins intense que la précédente. Météofrance nous place dès samedi en alerte jaune aux vents violents et aux inondations.