Un deuxième épisode de grêle, moins intense qu'en juillet, a frappé ce mercredi le Haut-Doubs

Aux alentours de 15h, ce mercredi, de la grêle et de fortes pluies ont touché plusieurs communes du Haut-Doubs. Des grêlons de la taille de petites billes ont recouvert le sol de Maîche. D'autres, de 4 cm de diamètre se sont abattus sur des baies vitrées, aux Fontenelles. Un épisode qui n'était pas prévu et qui a surpris de nombreux habitants comme Céline Tisserand, habitante de Bonnétage : "C'était des grêlons de la taille d'une tomate ou d'un œuf. C'était impressionnant, surtout le bruit. Je travaille de nuit et ça m'a réveillé. Je me suis demandé ce qui se passait". Pour cette famille, il va maintenant falloir à nouveau monter sur le toit pour voir si, comme lors de la tempête du 20 juillet dernier, des tuiles ont été endommagées.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus de peur que de mal

Au Russey, il a d'abord plu en grande quantité, puis c'est de la grêle qui est tombée pendant une petite dizaine de minutes. "Des grêlons de la taille d'un œuf de pigeon. Ca n'avait rien à voir avec les boules de pétanque de fin juillet. Visiblement, il n'y a pas de dégât matériel important", affirme Manuela Rambaud, la maire de la commune.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des petits dégâts pourraient néanmoins être constatés dans les prochaines heures. D'autant plus que certains bâtiments sont encore fragiles. Le petit supermarché de la commune, bâché après les intempéries du mois dernier, est à nouveau percé et de l'eau pénètre par le toit.

L'inquiétude d'un nouvel épisode de grêle

"On n'a pas encore terminé de réparer les dégâts du mois de juillet, que ça recommence déjà. Ce n'est pas rassurant parce qu'on se dit que ça va continuer, puis que l'hiver va arriver et qu'on aura des toitures qui n'auront pas été réparées", s'inquiète Céline Tisserand. D'autant plus que la pénurie de tuiles rend difficile l'approvisionnement des couvreurs. Pour être rassurés, les habitants et les maires des communes sinistrées en juillet dernier espèrent que les assureurs et les couvreurs pourront raccourcir leurs délais d'intervention.