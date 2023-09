Un ensoleillement exceptionnel dans l'Indre et le Cher en septembre

Le soleil tape fort depuis le début du mois de septembre dans l'Indre et dans le Cher

C'est comme si on vivait un deuxième mois d'août consécutif. Les conditions météorologiques de septembre, qui n'est certes pas encore terminé, sont exceptionnelles dans l'Indre et dans le Cher. Les valeurs affichées ne sont clairement pas de saison. À Bourges, il fait en moyenne 5,1 degrés plus chaud que la normale. À Châteauroux, le thermomètre chauffe de 4,7 degrés supplémentaires que les températures habituelles.

Des températures élevées qui se sont manifestées par un épisode caniculaire. Du vendredi 8 au dimanche 10 septembre, l'Indre et le Cher ont été placés en vigilance orange canicule , une première à cette époque de l'année. Le soleil a brillé généreusement : l'ensoleillement est 20 à 25% supérieur aux normales dans le Berry pour un mois de septembre.