Une douceur "remarquable" s'installe en Berry pour la fin d'année

On a du mal à se croire au mois de décembre à l'approche du Nouvel An. Les températures actuelles sont extrêmement douces. Le thermomètre dépasse régulièrement les 10 degrés l'après-midi, aussi bien dans l'Indre que dans le Cher. Et ce n'est pas près de se terminer. "On a un anticyclone qui va apporter une vague douce assez exceptionnelle sur la France", confirme Florentin Cayrouse, prévisionniste et administrateur de l'association Météo-Centre.

On n'a pas d'épisode hivernal digne de ce nom en vue

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'analyse de Philippe Prafalek, prévisionniste à Météo France à Bourges, est la même. Il s'appuie sur des données précises pour examiner la dernière décade de décembre, c'est-à-dire du 21 au 31 décembre. "Ces dix derniers jours de l'année s'annoncent très doux. Depuis 1945, à Bourges, on va connaître la sixième décade la plus chaude jamais enregistrée. Et c'est la septième décade la plus chaude à Châteauroux", explique-t-il. "C'est quand même remarquable, on est 6 à 7 degrés au-dessus des maximales de saison", ajoute Philippe Prafalek.

Des records de douceur vont être approchés en Berry

Les chiffres sont formels. En moyenne, les températures sont de 1 degré le matin et de 7 degrés l'après-midi en Berry aux mois de décembre et janvier. "Dans les prochains jours, on aura 13-14 degrés même le matin et jusqu'à 17-18 degrés ponctuellement l'après-midi", prévient Florentin Cayrouse. On dépasse donc largement les normales de saison avec parfois des températures deux fois plus élevées. "On va frôler probablement les records mensuels et on devrait avoir l'une des nuits de la Saint-Sylvestre les plus chaudes jamais enregistrées", ajoute-t-il.

Les records mensuels datent de plus de 20 ans en Berry pour les périodes hivernales :

20 degrés à Bourges le 16 décembre 1989

18,2 degrés le 30 janvier 2002 à Avord

20,5 degrés le 16 décembre 1989 à Châteauroux

Par endroits, on pourrait ne pas être très loin de ces pointes de températures. La nuit du Réveillon, on devrait être autour des 10 degrés dans l'Indre et dans le Cher. "Clairement, il n'y a pas de risque de gelées à attendre", souligne Florentin Cayrouse. "On retrouve normalement de telles températures nocturnes en fin de printemps et début d'été", précise-t-il. "On va d'abord parler de variabilité naturelle avec des années parfois plus chaudes ou plus froides. Mais on constate un effet du réchauffement climatique avec des hivers de plus en plus doux. On a connu un huitième hiver doux consécutif sans avoir de vague de froid à proprement parler", conclut le prévisionniste.