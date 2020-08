Un épisode de canicule attendu sur une grande partie de la France en fin de semaine

Une vague de chaleur durable s'installe sur la France et va durer plusieurs jours

Après un premier pic de chaleur atteint ce week-end sur certaines régions notamment dans le centre du pays, un nouveau coup de chaud se profile pour la fin de semaine et devrait s'installer durablement. Météo France table même déjà sur un épisode caniculaire, car les températures réchauffées vont s'installer sur plusieurs jours et surtout plusieurs nuits. Avec des températures au delà des vingt degrés la nuit, empêchant les organismes de se reposer.

"Une chape de chaleur sur toute la France"

Météo France devrait placer un grand nombre de départements français en vigilance orange canicule en fin de semaine. Le prévisionniste Météo France Olivier Proust avertit : "Le coup de chaleur de la semaine dernière était comparable à un coup de chalumeau avec des températures élevées mais qui par la suite, diminuent rapidement. Cette semaine c'est une chape d'air chaud durable qui va toucher la France"

Un épisode de chaleur se profilant dès le milieu de semaine

La masse d'air chaud arrivera comme traditionnellement par le sud-ouest de la France dès mercredi/jeudi. Les températures devraient s'élever en fin de semaine entre 35 et 40 degrés sur une grande partie du territoire et notamment dans l'intérieur des terres. Des nuits tropicales sont à prévoir en ville avec plus de 20/21 degrés, des températures nocturnes caractéristiques d'une canicule.

"On sait déjà qu'on a déjà une situation à orange canicule probable sur une grande partie du territoire" Olivier Proust, prévisionniste à Météo France

Le pic est attendu pour le week-end et l'incertitude concerne le début de semaine prochaine. La masse d'air chaud pourrait rester positionnée sur le pays.

