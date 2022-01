Un épisode de pluies verglaçantes attendu ce jeudi soir en Alsace

Météo France a placé plusieurs départements de l'Est de la France dont le Bas-Rhin et le Haut-Rhin en alerte jaune aux pluies verglaçantes ce jeudi. Le groupe Sanef recommande d'éviter de circuler sur une partie de l'A4 dès 16h.

Plusieurs départements de l'Est de la France ont été placés en alerte jaune pour des pluies verglaçantes ce jeudi soir. L'alerte débute à 16h et court jusqu'en milieu de nuit. Cette alerte concerne notamment le Bas-Rhin et le Haut-Rhin mais aussi les départements lorrains.

La Sanef recommande d'éviter l'autoroute

Le groupe Sanef recommande aux usagers d'éviter de circuler sur une partie de l'autoroute A4, entre Saverne et Sainte Ménéhould, les diffuseurs n°29 et n°45.

