Un épisode de pollution à l'ozone est prévu en Alsace à partir de ce jeudi

En raison des températures élevées et de l'activité humaine, un épisode de pollution à l'ozone touche les deux départements alsaciens depuis ce jeudi.

Un pic de pollution à l'ozone frappe l'Alsace ce jeudi. Un épisode du à l'activité humaine (industries, trafic automobile...) mais aussi au rayonnement solaire associé à des températures élevées indique Atmo Grand Est, l'association en charge de la surveillance de la qualité de l'air dans un communiqué.

Eviter les activités physiques intenses

Les autorités recommandent aux populations fragiles (seniors, femmes enceintes et jeunes enfants) d'éviter les sorties trop longues et les activités physiques intenses en extérieur. L'épisode de pollution devrait continuer et s'aggraver ce vendredi.