Un épisode de pollution aux particules fines dans l'Eure

La préfecture de l'Eure alerte sur l'arrivée d'un épisode de pollution aux particules fines ce samedi 28 mars 2020. Cet épisode implique le déclenchement d'une procédure dite d'information-recommandation. Procédure qui sera renforcée en alerte dimanche 29 mars.

Cet épisode de pollution "est imputable à la combinaison de conditions météorologiques favorables à l'accumulation de polluants dans l'atmosphère (particules liées au chauffage au bois et combustion de la biomasse, à l'activité agricole", précise la préfecture.

La préfecture précise qu'il ne faut pas "aggraver les effets de cette pollution en s'exposant à des facteurs irritants supplémentaires : fumée de tabac, utilisation de solvants en espace intérieur, chauffage au bois, exposition au pollen en saison."

Pour les personnes à risque et vulnérables, il est conseillé d'éviter les activités physiques et de prendre conseil auprès de son médecin. Il est recommandé à tous de faire de brèves sorties, de reporter les travaux d'entretien et de nettoyage et de modérer la température de son logement. Sur la route, il faut adopter un conduite souple, de maximum 110 km/h sur autoroute.

Ces pics de pollution peuvent entraîner l'apparition ou l'aggravation de divers symptômes (allergies, asthme, irritation des voies respiratoires, effets cardio-pulmonaires...).

La procédure d'information-recommandation sera renforcée en procédure d'alerte sur persistance à partir de dimanche 29 mars à minuit, jusqu'au lundi 30 mars à minuit.

Il est possible de suivre la qualité de l'air chaque jour sur le site d'ATMO Normandie.