Un épisode méditerranéen va frapper l'Aude et les Pyrénées-Orientales à partir de ce mardi soir

Ce que l'on redoutait depuis quelques jours est en train de se confirmer : un important épisode méditerranéen va toucher les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'ouest de l'Hérault pendant près de 48 heures, à partir de ce mardi après-midi. Les précipitations vont engendrer d'importants cumuls de pluie en plaine et des chutes de neige importantes sur les Pyrénées.

"_Les prévisions devront être affinées dans les prochaines heures. Mais nous avons commencé à sensibiliser les commune_s", précise Guillaume Ferry, directeur de la surveillance de la société Predict, spécialisée dans les risques inondation. "Pour l'heure, nous ne sommes pas particulièrement inquiets : les rivières sont quasiment vides et peuvent absorber d'importantes quantité d'eau. L'épisode ne devrait donc pas engendrer de crue majeure. Mais localement, rien n'est exclu."

Un déluge dans la nuit de mardi à mercredi

Les premières pluies apparaitront ce mardi à la mi-journée et s'intensifieront dans l'après-midi. Mais c'est surtout en fin de soirée que les choses devraient se gâter. Selon Météo Languedoc, des fortes pluies, peu mobiles, vont vont se produire pendant toute la nuit, avec des intensités pouvant atteindre jusqu'à 30 millimètres par heure. "Les pluies seront généralisées, mais les axes très pluvieux plus localisés (plaine du Roussillon / Fenouillèdes / Corbières)". Parallèlement, le littoral va essuyer un important coup de mer.

Mercredi, les pluies vont "se maintenir durablement entre le Roussillon et l'Hérault, en étant souvent modérées et parfois très soutenues. C'est surtout entre l'Aude et l'Ouest de l'Hérault que les plus fortes intensités vont se produire pour cette journée". Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls pourraient atteindre 100 à 150 millimètres en Plaine, localement 200 mm. Sur les reliefs des Pyrénées, on peut espérer 20 à 30 cm de neige au-dessus de 1500 m.

Appel à la vigilance

Tout au long de cet épisode, les habitants sont appelés à la plus grande vigilance. Les sorties sur le littoral sont fortement déconseillées : le coup de mer va engendrer une surélévation du niveau de la mer.

Mieux vaudra éviter les déplacements dans la nuit de mardi à mercredi. De nombreux passages-à-gué risquent de devenir infranchissables.