Vigilance orange : un épisode neigeux "notable" attendu ce jeudi en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Les quatre départements lorrains placés en vigilance orange neige.

Météo France évoque un "épisode neigeux notable", avec des précipitations qui pourraient démarrer en début de matinée et se poursuivre toute la journée de ce jeudi 14 janvier. Une neige qui pourrait atteindre des cumuls de 7 à 15 cm de la plaine aux hauteurs. Dans le Massif des Vosges déjà très blanc, on pourrait observer par endroits 20 cm de neige en plus. Les températures en moyenne en journée de 1 à 4 dregrés.

Dans un tweet les secours de Meurthe-et-Moselle donnent quelques conseils : "rester derrière les engins de salage quand leur gyrophare est allumé, prévoir une bouteille d’eau dans son véhicule, s’informer de l’état des routes, adapter sa vitesse."

Dans les Vosges, la préfecture met en garde contre les coulées de neige, en raison des forts cumuls de neige.