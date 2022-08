Un Français sur sept sera exposé à plus de 20 journées anormalement chaudes par été d'ici 2050

Le nombre de journées et de nuits anormalement chaudes augmentera notablement dans les trente prochaines années pour un Français sur sept en métropole, révèle une étude publiée par l'Insee ce mardi. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie seront les plus exposées.

Alors que nous venons de vivre le deuxième été le plus chaud depuis le début des mesures en 1900, avec des pics de chaleur "exceptionnels" et 33 jours de vague de chaleur relevés au niveau national, une étude de l'Insee basée sur des données climatiques fournies par Météo France* confirme que les fortes chaleurs seront de plus en plus fréquentes d'ici 2050. Le nombre de journées et de nuits anormalement chaudes augmentera notablement en juin, juillet et août, en particulier dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie.

Plus de 20 journées anormalement chaudes par été d'ici 2050

Les auteurs de l'étude, qui s'appuient sur douze modèles de prévisions climatiques, des plus optimistes aux plus pessimistes, ont comparé la fréquence des journées et nuits anormalement chaudes pour les périodes 1976-2005 (période de référence) et 2021-2050. Il en ressort qu'au cours des trente prochaines années, "une large partie du territoire, regroupant aujourd’hui près de 80 % de la population, subira de 16 à 29 journées anormalement chaudes en été", alors qu'entre 1976-2005, ces habitants subissaient moins de 16 journées anormalement chaudes durant les trois mois estivaux.

De plus en plus de jours anormalement chauds dans les années à venir (Insee) © Visactu

Des nuits plus chaudes

"Les températures nocturnes seront également plus souvent anormales", indique l'étude. "Certains territoires connaîtront jusqu’à 19 nuits anormalement chaudes, alors que le maximum était de 7 sur la période 1976-2005".

Fréquence estivale moyenne des nuits tropicales pour les périodes 1976-2005 et 2021-2050 - Insee

Trois régions particulièrement concernées

Si toute la France métropolitaine est concernée par ces évolutions, trois régions dans lesquelles résident actuellement 9,3 millions de personnes, soit un habitant sur sept, seront particulièrement exposées : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie.

Plus d'un habitant sur deux (68%) d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté (47 %) seront exposés à plus de 20 journées anormalement chaudes au cours des mois de juin, juillet et août au cours des trois prochaines décennies. Entre 1976 et 2005, aucun habitant n’était exposé à de telles anomalies. Il en sera de même pour 20% des habitants d’Occitanie (principalement dans le Lot, l’Aveyron, le Tarn et le Tarn-et-Garonne), 14 % de ceux du Grand Est (Aube et Vosges) et 13% de la population de Nouvelle-Aquitaine (Creuse, Corrèze et Haute-Vienne).

"Près des deux tiers de la population de France métropolitaine (65 %) résident au sein des territoires, majoritairement en plaine, où l’on comptera de 16 à 20 journées anormalement chaudes", peut-on lire également. Ainsi, "presque tous les habitants d’Île-de-France et du Centre-Val de Loire, une large majorité de ceux des Pays de la Loire (89 %) et du Grand Est (86 %) et les trois quarts de ceux des Hauts-de-France (77 %) et de Nouvelle-Aquitaine (74 %) résident actuellement dans l’un de ces territoires."

Les littoraux davantage épargnés

C'est en Bretagne, en Corse, en Normandie et en Provence-Alpes Côte d’Azur que les populations subiront le moins ces fortes chaleurs l'été, sous réserve qu'elles vivent sur les littoraux, davantage épargnés que l’intérieur des terres. Ainsi, "en Bretagne et en Corse, seulement 13 % de la population habitent aujourd'hui dans des zones qui subiront plus de 15 journées anormalement chaudes dans les trois prochaines décennies, 26% en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 27% en Normandie".

Dans les autres régions comportant une façade maritime en revanche, les chiffres sont plus élevés : 71 % des habitants d'Occitanie vivent actuellement dans des zones qui subiront plus de 15 journées anormalement chaudes dans les trois prochaines décennies. Une proportion qui atteint 77% dans les Hauts-de-France, 87 % en Nouvelle-Aquitaine et 89 % dans les Pays de la Loire.

Les massifs de basse montagne (moins de 1.000 mètres d’altitude) seront aussi concernés par ces fortes chaleurs prévient l'Insee. "Avant 2005, seuls quelques territoires du Massif central connaissaient plus de 15 journées anormalement chaudes", rapportent les auteurs de l'étude. "Les températures nocturnes y seront également plus souvent anormalement élevées. Le Massif central et son pourtour, les territoires à proximité du Jura, des Vosges et d’une partie des Alpes subiront localement plus de 11 nuits anormalement chaudes, alors que ce nombre n’excédait pas 7 avant 2005."

Enfin dans les espaces les plus densément peuplés et notamment les villes, l’effet des îlots de chaleur urbains aggravera celui des fortes chaleurs.

Des publics fragilisés exposés à des risques sanitaires

Ces changements auront des conséquences sanitaires d'une part, et économiques d'autre part, anticipe l'Insee. Principales victimes de ces changements, les personnes âgées : "actuellement, 880.000 personnes de 75 ans ou plus, soit 16 % d’entre elles, résident dans les territoires qui seront les plus exposés en journée". "Grâce à leur surreprésentation sur le littoral, elles sont cependant également un peu plus nombreuses dans les territoires les moins concernés", estiment toutefois les auteurs de l'étude. 23 % d'entre elles y résident, contre 21% en moyenne.

Les jeunes enfants, les professionnels travaillant en extérieur et les plus précaires sont aussi considérés comme plus vulnérables.

Définition

Une journée (nuit) anormalement chaude est une journée (nuit) pour laquelle la température maximale (minimale) est supérieure d’au moins 5°C à la température maximale (minimale) de référence (calculée au niveau local sur la période 1976-2005). À titre d’exemple, ces références respectives sont en moyenne pour juin à août de 23°C et 16°C pour Paris, 23°C et 14°C pour Nantes, 26°C et 17°C pour Toulouse. Cette étude compare ces indicateurs pour la période dite "de référence" (1976-2005) avec celle des trois prochaines décennies (2021-2050).

* Les données climatiques utilisées dans cette étude reposent sur le jeu de données 2020 du programme Drias ("Donner accès aux scénarios climatiques régionalisés français pour l’impact et l’adaptation de nos sociétés et environnements") mis à disposition par Météo-France. Cette approche est une compilation de douze simulations climatiques à l’échelle européenne réalisées par différents centres de recherches (dont le Centre national de recherches météorologiques et l’Institut Pierre-Simon Laplace) et sélectionnées pour leur représentativité des futurs climatiques possibles de la France. Cette analyse multi-modèles permet de limiter les incertitudes de prévisions liées aux modélisations. Ici, les nombres de journées et de nuits anormalement chaudes retenus sont des nombres médians : six modèles prévoient un nombre inférieur, six modèles prévoient un nombre supérieur. Les résultats de ces simulations climatiques sont disponibles sur des mailles de 8 km x 8 km (mailles Safran). Les méthodes de régionalisation des résultats permettant cette fine résolution géographique sont une source supplémentaire d’incertitude, en plus des scénarios et modèles climatiques.

À ce titre, les dénombrements réalisés dans cette étude doivent être interprétés avec prudence. Les données de population utilisées dans cette étude proviennent du Fichier démographique sur les logements et les individus (Fidéli 2019). Ce fichier est constitué à partir de bases de données administratives fiscales (taxe d’habitation, propriétés bâties, imposition des personnes, propriétaires) et de données complémentaires (coordonnées géographiques des parcelles cadastrales des logements). Il n’inclut pas les personnes résidant au sein de communautés (établissements d’hébergement pour personnes âgées, foyers d’accueil, résidences universitaires, etc.).