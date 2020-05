"Un grand bol d'air frais": avec le déconfinement, le lac Saint-Ferréol a la côte

Les week-end prolongés se suivent depuis le déconfinement et les espaces de grand air sont de nouveau fréquentés en ce moment. Au lac de Saint-Ferréol par exemple, les promeneurs et les baigneurs sont de retour.

La règle des 100 kilomètres est encore en vigueur jusqu'à la fin du week-end prolongé, mais qu'importe, les beaux coins ne manquent à proximité de chez soi. A la frontière entre la Haute-Garonne et le Tarn, le lac de Saint-Ferréol est un lieu de plaisance bien connu des habitants de la région. Avec le grand retour du soleil, ils sont de nouveau nombreux à s'y promener le temps d'une journée, d'un pique-nique... Et même parfois d'une baignade, même si la température de l'eau reste encore un peu fraîche.

Revoir de la verdure, l'horizon à perte de vue... Quel plaisir

En attendant mardi 2 juin et la suppression de la limite des 100 kilomètres autour de chez soi, beaucoup de toulousains en profitent pour découvrir ou retrouver leur coin favori. C'est le cas de Yannick, un père de famille qui arrive de Muret et qui compte bien profiter du beau temps pour faire un peu de farniente au bord du lac. Il y a évidemment aussi beaucoup d'habitants de la région, et les abords du lac sont déjà bien occupés.

Une vue imprenable sur le lac! © Radio France - Marius Delaunay

Quelques restaurateurs du bord de lac ont aussi repris leur activité. Il s'agit pour l'instant de vente à emporter, "en espérant que la saison démarre enfin à partir de maintenant" nous glisse un commerçant. Il est en tout cas optimiste pour la suite et voit de plus en plus de monde au lac depuis le week-end de l'Ascension. "Cela devrait même aller crescendo" au fil du temps, une fois que les touristes pourront venir de beaucoup plus loin.