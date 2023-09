Des "grêlons géants" identifiés dans le Gers après les orages de dimanche soir

Dimanche 17 septembre, un fort orage frappe la Lomagne. À Tournecoupe, près de Saint-Clar dans l'est du Gers, Flavie fait partie des internautes qui ont publié sur les réseaux des photos des grêlons tombés dans les jardins. Les siens font la taille d'une pomme de pin, voire celle d'une main, en témoigne la photo en tête de cet article que Flavie nous a envoyée. Selon le site Kéraunos, il s'agit du cas de grêlon géant recensé en septembre en France depuis le lancement de ce répertoire en 2006.

De violents orages ont frappé l'est du Gers dimanche, en particulier la ligne entre Fleurance et la frontière du Tarn-et-Garonne, plusieurs internautes ont posté leurs photos sur la page Facebook du Département . D'autres images montrent des grêlons encore plus gros comme Martine à Saint-Clar dont le grêlon ramassé est plus grand que sa main.

Le Gers était en vigilance orange aux orages dimanche, avec le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne et 30 autres départements.

Quant aux dégâts, on peut deviner que le mobilier de jardin et les voitures ont souffert. À Tournecoupe chez Flavie, les grêlons ont perforé sont transat en plastique.