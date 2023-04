Un halo lunaire observé dans le ciel de Charente-Maritime

C'est un joli phénomène à observer... Certains chanceux ont pu apercevoir un halo lunaire, un halo autour de la lune, dans la nuit de mercredi à jeudi en Charente-Maritime. Il a été observé au dessus de la Rochelle, par exemple, à 23h45. Et l'explication est simple selon Yves Rousseau, membre honoraire du Ciel d'Aunis, une association d'astronomes éclairés, basée à Nieul sur Mer. "Il y a des molécules sous forme de cristaux de glace dans la haute atmosphère. La lune, elle, est comme un miroir, elle réfléchit la lumière venue du soleil. Et selon l'angle, cette réfractation peut créer un halo". C'est un phénomène qui n'est pas très fréquent mais pas rare non, plus selon Yves Rousseau. "Vous pouvez l'observer autour de la lune, du soleil... et même d'un lampadaire".

