L'hiver 2020 / 2021 est contrasté en Alsace. C'est l'un des hivers les plus humides depuis un siècle, sans toutefois manquer de soleil.

Un hiver humide et ensoleillé en Alsace

Inondations, pluies, neiges et froid, et grand soleil avec des records de température battus : l'hiver 2020 / 2021 nous a réservé tous les extrêmes météorologiques. Météo Suivi Alsace dresse un premier bilan pour les mois de décembre, janvier et février.

L'hiver est l'un des plus humides depuis un siècle, "porté par un mois de janvier exceptionnel", souligne Météo Suivi Alsace, "avec des crues en janvier." L'Alsace a aussi vécu un épisode neigeux notable les 14 et 15 janvier.

Malgré ces précipitations, l'ensoleillement pour cet hiver est plutôt de saison. Les déficits des mois de décembre et de janvier ont été compensés par le mois de février, avec un ensoleillement excédentaire de 40 à 55%.