Un jeudi de l'Ascension beau et chaud : 10 degrés de plus que la normale en Champagne-Ardenne

Beaucoup de bleu dans le ciel ce jeudi 21 mai. Les services de Météo France ont relevé des températures qui tutoient les 28 degrés en Champagne-Ardenne. C'est plus que les températures attendues pour une fin mai. C'est même 10 degrés de plus que la normale. A 16 h, Météo France a relevé 27,6 degrés à Reims. 27 à Charleville-Mézières, 27,4 à Troyes et 26 à Langres. Demain vendredi, on peut s'attendre à revoir le thermomètre grimper, 27 encore pour Reims et jusqu'à 28 pour Charleville-Mézières. Ce sera sans doute le jour le plus chaud de la semaine. C'est l'été avant l'heure sur presque toute la France.