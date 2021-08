Le mois de juillet a été perturbé et pluvieux dans le Gard. La station météo de Nîmes-Garons a enregistré neuf jours de pluie. Du jamais vu depuis sa création en 1964.

Un mois de juillet arrosé dans le Gard et un record pour la station météorologique de Nîmes-Garons

Cela ne vous a pas échappé, le mois juillet 2021 a été maussade et pluvieux dans le Gard. D'après Météo-France, les précipitations ont été bien supérieures à la normale en Petite Camargue. Il est tombé 32 mm de pluie à Aigues-Mortes contre 12 mm en moyenne. Une hausse de plus de 250%. L'arrière pays gardois n'est pas épargné avec 90 mm au Mont-Aigoual contre 48 mm en moyenne. C'est deux fois plus.

La station météo de Nîmes-Garons a elle comptabilisé neuf jours de pluie en juillet, c'est à dire, neuf jours avec au moins un millimètre d'eau dans la journée. Une première depuis sa création en 1964.