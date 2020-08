Un mois de juillet chaud mais sans record de température en Loire-Atlantique et en Vendée

Le mois de juillet a été ensoleillé et chaud en Loire-Atlantique et en Vendée. Pour autant, aucun record de température n'a été battu.

Chaleur et soleil ont régné en maître en ce mois de juillet en Loire-Atlantique et en Vendée, particulièrement la journée du jeudi 30 juillet. Il a fait 37,4 degrés à Fontenay le Comte dans le sud Vendée, mais aussi à Machecoul-St Même en Loire Atlantique, 36°9 au Pallet dans le vignoble nantais, 35°7 à Nantes, 35°1 au Château-d'Olonne ou encore 33° à l'île d'Yeu. On ne retrouve pas d'équivalent dans ce mois de juillet.

Pas de record de température

Pour autant, les maximales sont à peine supérieures à la moyenne : trois dixièmes de degré de plus en Loire-Atlantique, six dixièmes en Vendée. Il a également très peu plu ce mois-ci. Avec entre cinq et dix millimètres en général, soit 15 % de la normale, les départements ont été peu arrosés. Il n'a plu qu'un à quatre jours contre sept ou huit habituellement. Il y a eu plus de 310 heures d'ensoleillement à Nantes ou encore davantage à la Roche-sur-Yon et au Château-d'Olonne qui a battu son record de l'an dernier avec plus de 335 heures.