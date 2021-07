Bilan météo : un mois de juillet bien pluvieux en Isère

En moyenne au mois de juillet, le département de l'Isère enregistre un cumul de 74 mm d'eau par mètre carré. Cette année il affiche 134 mm. Une augmentation qui n'a pas été également répartie dans tout le département. Le point le moins arrosé de l'Isère se situe près de Besse-en-Oisans avec 56 mm. À l'opposé, en Chartreuse on a enregistré jusqu'à 304 mm. "Ce qu'il faut retenir de ce mois de juillet, explique Isabelle Tessier, directrice de Météo France pour les Alpes du Nord, c'est que dans toute la partie plaine et dans les collines jusqu'aux massifs du Vercors et de La Chartreuse il a plu deux à trois fois plus que la normale. Au contraire, dans la partie intérieure des Alpes il a seulement plu 20% de plus qu'en temps normal."

Des années similaires

"On a tendance à ne pas se rappeler des années précédentes. Souvenez-vous pourtant en 2011, en 2013 ou même en _2014 où il a plu près de trois fois plus que la moyenne_", se souvient Isabelle Tessier. Mais depuis cette année 2014, les Isérois sont habitués à des mois de juillet secs et chauds. L'année 2021 ferait donc exception pour la sécheresse mais ce n'est pas le cas pour la chaleur.

Des températures au-dessus des normales de saison

Depuis le début de l'été, le thermomètre affiche + 0,7° degrés au-dessus des normales de saison en Isère. Et selon la météorologue, "la chaleur sera encore présente pour les trois mois à venir." Elle expose également la raison pour laquelle, peut-être, nous ne ressentons pas forcément cette chaleur : "nous avons pris l'habitude de vivre avec le réchauffement climatique. _Tous les dix ans, la température grimpe de 0,3 à 0,4°_."