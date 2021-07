Un mois de juin 2021 historiquement pluvieux en Indre-et-Loire

Vous vous en êtes sans doute rendu compte : le mois de juin a été extrêmement humide, en Indre-et-Loire. En analysant les relevés de tout le mois, Météo France constate même que dans beaucoup de villes de Touraine, ce mois de juin 2021 a été le plus pluvieux de l'histoire.

Fondettes, ville de Touraine la plus arrosée au mois de juin

En temps normal, il tombe environ 50 millimètres de pluie au mois de juin, en Indre-et-Loire, mais dans la plupart des villes du département, ce volume a été multiplié par deux, voire même par trois :

"on a battu des records de pluviométrie pour un mois de juin dans la plupart de nos stations, par exemple à St Epain et Amboise, mais surtout plus au nord, près de Château-Renault et dans l'agglomération de Tours". Pierre Bonnin, chef du centre Météo France à Tours

La ville la plus arrosée a été Fondettes, avec plus de 163 millimètres. Le département a subi quatre déluges, les 16,19, 21 et 22 juin : pendant des orages violents, il est tombé jusqu'à 30 millimètres d'eau en une demi-heure. Des trombes d'eau qui sont beaucoup moins utiles à la végétation que des averses plus longues et régulières. Malgré tout, ce mois de juin qui arrive après un mois de mai déjà très humide éloigne sans doute pour plusieurs semaines tout risque de sécheresse.

Coté températures, avec 19,3 degrés en moyenne, ce mois de juin a été deux degrés plus chaud que la normale grâce à une première quinzaine très ensoleillée. Malgré dix derniers jours sous un ciel plombé, juin 2021 a d'ailleurs bénéficié d'un ensoleillement tout à fait normal.