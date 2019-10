Un mois de septembre chaud mais moins sec dans l' Hérault

Hérault, France

Les températures du mois de septembre dans l'Hérault sont globalement supérieures aux températures normales de saison, selon le bilan du centre météorologique de Montpellier- Nîmes. Les températures maximales ont souvent dépassé les 30° en plaine. La température la plus élevée a été relevée à Pezenas 34,6° le 4 septembre, la veille il a fait 32,8° à Montpellier Frejorgues. Le thermomètre a encore franchi la barre des 34° le 17 septembre à Saint Martin de Londres. Inversement toujours à Saint Martin de Londres, il a fait 5°, le 9 au matin.

La pluie se fait toujours attendre

Alors que le mois de septembre marque généralement le retour des pluies et parfois les premiers épisodes de fortes précipitations, note Rolland Mazurie, le délégué départemental de Metéo France, il y a eu un seul épisode généralisé à la fin du mois , les 21 et 22 septembre qui a donné des cumuls disparates suivant les secteurs . Globalement sur le mois de septembre , il est tombé 200 millimètres sur les hauts cantons ,90 millimètres au dessus de Lodève, moins de 80 mm près de Bédarieux , une 40aine de mm dans le montpelliérain et 24 mm à Agde.