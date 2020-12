Un Noël froid pour les habitants de Midi-Pyrénées

A défaut d'avoir un Noël blanc sur toute la région, on se prépare à un Noël froid au pied de la cheminée pour les plus chanceux. Météo France nous prévoit un réveil de Noël ce vendredi 25 décembre gelé par endroit avec même un mélange pluie-neige par endroit comme à Carcassonne par exemple. Quelques flocons sont à prévoir à Foix également au pied des montagnes. En plaine, à priori, il ne devrait rien tomber de conséquent, si ce ne sont des averses à Castres dans le Tarn. "Mais, il n'est pas impossible que la limite pluie-neige descende plus bas par endroit", précise Alan Demortier, prévisionniste chez Météo France.

En-dessous des normales de saison

Ce qui est sûr, c'est qu'il va faire froid dans la région, "4 ou 5 degrés de moins que les normales de saison". "On attend un vraie dégradation dans la nuit de jeudi à vendredi", précise le prévisionniste. A Albi, il fera un tout petit degré au lever du soleil vendredi, zéro à Montauban et un degré aussi à Toulouse. On reste évidemment dans des phénomènes classiques à cette période de l'année, même si les températures soudainement basses pourraient surprendre.