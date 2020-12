L'hiver s'invite brutalement en ce vendredi de Noël sur la Bretagne. Du givre sur les pare-brises, même sur les côtes finistériennes, et des routes gelées.

Un Noël glacial avec givre et verglas en Bretagne

Même le far-west breton n'est pas à l'abri en ce jour de Noël : Un ciel pur, des étoiles qui scintillent, c'est magique.... Mais l'air est glacial ce vendredi matin.

Attention au verglas sur les routes qui sont parfois encore humides après les averses de pluie et de grésil du réveillon, alors que les températures sont par endroits négatives : -1 près de Quimper, -3° à Châteauneuf-du-Faou. Les pare-brises sont gelés !

Gel et verglas

Les saleuses sont sorties dans la nuit notamment dans le Finistère sur la Transbigoudène et sur la voie express entre Brest et Quimper. Les routes sont blanches entre Gourvily et Kerustum.

Le département des Côtes d'Armor estime que _"_la circulation est délicate sur un large secteur sud N12, où l'on observe des températures négatives et la formation de plaques de verglas ponctuelles sur le réseau routier qui rendent les chaussées localement glissantes." Et prudence, prudence : "Au lever du jour, ce phénomène pourrait s'accentuer". Les saleuses sont sorties depuis 5 heures.

La circulation est délicate sur l'ensemble du Morbihan