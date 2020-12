Un Noël sous la neige dans le Puy-de-Dôme

Les cadeaux au pied du sapin n'étaient pas la seule surprise ce matin de Noël. Certains habitants du Puy-de-Dôme ont découvert des espaces recouverts d'un manteau blanc en ouvrant leur volet. La neige est tombée et a tenu dès 600 mètres d'altitude aux alentours de Clermont-Ferrand.

Balade, luge, bonhomme de neige, il y en a pour tous les goûts

À Orcines, toutes les places du village sont recouvertes de neige. Ce matin, ce ne sont pas les jeux de la commune qui intéressent Lili, mais la poudreuse. Elle commence à rouler une boule pour faire un bonhomme de neige. "Je suis contente qu'il y ait de la neige parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas vu", s'amuse-t-elle. Pour son papa aussi, le plaisir de sortir est présent : "Pour les enfants, c'est génial, du coup on n'a même pas mis de masque et on profite de l'air, et de la neige !".

Beaucoup ont choisi d'aller profiter des chemins de forêts tout blanc © Radio France - Antoine Loistron

Pour les plus grands, c'est plutôt ambiance sportive et marche. Nathalie est heureuse comme une enfant : "Je me suis réveillé toute excitée. Dès 8 h, je suis allée me balader parce qu'il y avait de la neige". Elle qui habite Paris, est venue chez son fils et sa belle-fille pour les fêtes. Forcément, elle est "ravie d'avoir un Noël sous la neige". Roland aussi a marché ce matin. Trois heures en tout, à ne croiser quasiment personne "sauf un berger et ses deux chiens". "C'est géniale la neige immaculée, comme ça. J'ai voulu prendre des photos, mais il y avait trop de brouillard. Il faut en profiter, c'est un beau temps de Noël."

"C'est géniale la neige immaculée comme ça. Il faut en profiter, c'est un beau temps de Noël" - Roland

Mais tout le monde n'est pas ravi comme eux. Thierry, skis sur le dos, aurait aimé pouvoir les chausser. Malheureusement, "il n'y a pas assez de neige, regrette-t-il. On espérait faire trois virages, on en a fait deux et puis on est redescendu à pied." Mais l'activité qui fonctionne toujours, c'est la luge. Éléonore et Maëlle l'enfourchent à tour de rôle sur une petite pente de la commune de Chanat-la-Mouteyre. "C'est le temps idéal pour s'amuser, en plus c'est pile-poil le jour de Noël donc c'est parfait !"