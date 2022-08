Un nouveau pic de chaleur de mercredi à dimanche en Picardie

Nous allons de nouveau avoir chaud. Météo France annonce une nouvelle vague de chaleur sur la France à partir de ce mercredi 10 août, qui touchera cette fois également la Picardie. Dix-huit départements du sud-ouest ont été placés en vigilance canicule.

Il fera 30 à 33 degrés dans la Somme mercredi et jeudi, jusqu'à 34 degrés vendredi. "Ces températures sont au-dessus des valeurs de saison, par endroits très au-dessus", détaille Météo France. Il sera toutefois possible d'aérer en début et fin de journée puisqu'il fera pendant la nuit de mercredi à jeudi de 13 à 16 degrés et 17 degrés sur le Ponthieu et le Vimeu. La nuit suivante, de jeudi à vendredi, le mercure redescendra entre 14 et 17 degrés.

Les températures devraient redescendre à 29 degrés dès ce week-end sur le littoral, mais resteront élevées dans les terres, où il fera entre 32 et 34 degrés samedi et dimanche.