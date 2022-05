Un nouveau record de chaleur dans le Var ce week-end

Il a fait très chaud dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ce week-end, un record de chaleur a même été battu à Hyères, sur l'Ile du Levant et à Porquerolles dans le Var dans la nuit de vendredi à samedi. Le thermomètre n'est pas descendu en dessous des 20 degrés.

Les journées sont exceptionnellement chaudes en ce mois de mai, les nuits aussi. La preuve avec les derniers relevés de Météo France dans le Var où des records de chaleur ont été battus ce week-end. Dans la nuit de vendredi à samedi, la température à Hyères n'est jamais descendue en-dessous de 21,9°C d'après Météo France. Ce qui paraît être le plus étonnant c'est que le précédent record datait de... la nuit précédente (20,1°C).

Il a également fait très chaud sur l'Ile du Levant : 21,3°C, et même un peu plus, 22,2°C au plus frais de la nuit à Porquerolles où le précédent record datait de 1953.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



