Un nouvel épisode cévenol en cours sur les hauts-cantons de l'Hérault ce samedi après-midi

Un épisode cévenol est en cours sur les hauts-cantons du département de l'Hérault ce samedi après-midi, entre Bédarieux et Ganges. Le département est en vigilance rouge pluie-inondation depuis 15h00 et jusqu'à au moins 17h00.

ⓘ Publicité

La Préfecture a ouvert une cellule de crise. Des gendarmes sont mobilisés ainsi que 132 effectifs des sapeurs-pompiers. "Il n'y a aucune victime à déplorer pour l'heure", a précisé sur France Bleu Hérault la préfète d'astreinte de l'Hérault Élisa Basso.

La ville de Lodève est particulièrement touchée. Le niveau d'eau des rivières de la Lergue et de la Soulondres a fortement monté, et une deuxième crue est attendue. Une partie des réseaux téléphoniques a été arrachée. La mairie a ouvert une cellule de crise et fermé le cinéma et la bibliothèque. Les habitants en difficulté peuvent appeler le standard de la mairie au 04 11 95 04 77.

À Bédarieux aussi beaucoup d'eau est tombée. Une cellule de sauvegarde a été ouverte. "On surveille en permanence la montée de l'eau, nos agents sont sur le terrain pour permettre un système d'alerte à destination des populations isolées et fragiles", a détaillé le maire Francis Barsse sur France Bleu Hérault. Tous les parkings au bord de l'Orb avaient été fermés de façon préventive.

Toutes les routes secondaires qui longent les cours d'eau au nord de Lodève sont fermées.